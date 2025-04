freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 32,64 EUR zu.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 32,64 EUR. Bei 32,80 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.005 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 35,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 8,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 43,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,45 EUR je freenet-Aktie an.

freenet veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

