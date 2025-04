freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich freenet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,48 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 32,48 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,66 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 32,66 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.480 Stück gehandelt.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 35,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 9,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 42,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,97 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 EUR je freenet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 688,50 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr abgeworfen