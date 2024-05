freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 25,32 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 25,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,20 EUR. Bei 25,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 309.787 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. 8,29 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,54 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,28 EUR angegeben.

Am 28.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,95 Prozent auf 688,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

