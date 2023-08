freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kurs der freenet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 21,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 21,52 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,54 EUR an. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 21,44 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.724 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 28,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,58 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 675,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte freenet am 10.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie mit Verlusten: freenet bestätigt nach leichtem Wachstum Jahresprognose

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verdient

So schätzen die Analysten die freenet-Aktie im Juli 2023 ein