freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 22,04 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,04 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 21,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.140 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,52 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,77 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 675,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von freenet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verloren