freenet Aktie News: freenet am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 27,98 EUR.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 27,98 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 27,86 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,26 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 163.738 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 34,24 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.
Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,79 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte freenet am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 608,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 559,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
