freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 24,52 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 24,52 EUR abwärts. Bei 24,52 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,52 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.686 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 7,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,04 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

