freenet Aktie News: freenet tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,72 EUR.

Im XETRA-Handel kam die freenet-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,72 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,80 EUR zu. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 25,60 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.262 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,36 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 24,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

