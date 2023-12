freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,76 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,80 EUR. Bei 25,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.352 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 19,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2021 aus.

