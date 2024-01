freenet Aktie News: freenet gewinnt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,66 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 25,66 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,76 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.224 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 04.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2022 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

