freenet Aktie News: freenet fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 23,28 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 23,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 23,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 185.078 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 13,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,68 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,88 EUR je freenet-Aktie.

