freenet Aktie News: freenet am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,14 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 26,14 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,04 EUR. Bei 26,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 40.331 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 26,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 20,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Mit einem Umsatz von 637,80 EUR, gegenüber 667,70 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,48 Prozent präsentiert.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.04.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

