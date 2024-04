freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,26 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 26,26 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,26 EUR nach. Bei 26,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.159 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,74 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 1,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 20,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,65 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

