freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von freenet

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 32,28 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie wies um 15:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 32,28 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 31,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.001 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 29,43 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,97 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,45 EUR an.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 661,30 Mio. EUR, gegenüber 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,95 Prozent präsentiert.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr abgeworfen