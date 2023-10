Kursverlauf

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

09.10.23 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 22,58 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,58 EUR zu. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 22,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.496 freenet-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 17,18 Prozent Luft nach oben. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,73 EUR. Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.11.2024. In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu Verluste in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

