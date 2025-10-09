freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 26,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 26,92 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 27,40 EUR. Mit einem Wert von 27,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 309.066 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 28,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 EUR fest.

