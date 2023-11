freenet Aktie News: freenet wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 24,40 EUR nach.

Die freenet-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 24,40 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,24 EUR ab. Bei 24,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.752 freenet-Aktien.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 7,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,97 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

