freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die freenet-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 22,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 22,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.401 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 21,86 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,16 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 25.03.2022.

Am 24.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.03.2024 dürfte freenet die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

