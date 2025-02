freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 30,22 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 30,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 30,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.723 freenet-Aktien.

Am 10.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 07.11.2024. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,50 Mio. EUR.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

