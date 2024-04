freenet Aktie News: freenet legt am Mittwochmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 0,9 Prozent auf 26,32 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,18 EUR. Bisher wurden heute 21.284 freenet-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 26,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 20,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 667,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte freenet die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

