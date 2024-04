freenet Aktie News: freenet am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 26,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 26,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.692 freenet-Aktien.

Bei 26,74 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 25,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,00 EUR je freenet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,65 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,48 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 667,70 EUR gelegen.

freenet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag stärker

XETRA-Handel TecDAX verliert