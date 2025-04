freenet Aktie News: freenet am Mittag gesucht

So entwickelt sich freenet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 33,20 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 33,20 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,66 EUR aus. Bei 33,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 99.866 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,97 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent verringert.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

