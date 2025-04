freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 33,38 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 33,38 EUR nach oben. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,66 EUR zu. Bei 33,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.972 freenet-Aktien.

Am 26.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,76 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,07 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,45 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.03.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

