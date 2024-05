freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag ins Plus

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,84 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 24,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.583 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,02 Prozent zulegen. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 12,42 Prozent Luft nach unten.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 28.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 688,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

