freenet Aktie News: freenet am Nachmittag in Grün

10.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23,78 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 23,78 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 24,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.490 freenet-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,28 EUR für die freenet-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 28.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 688,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,80 Mio. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

