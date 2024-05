freenet Aktie News: freenet am Vormittag im Plus

Kurs der freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,90 EUR zu.

Das Papier von freenet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 23,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.854 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 14,73 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 14,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,28 EUR für die freenet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 28.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 688,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 637,80 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus.



