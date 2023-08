freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 21,64 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 21,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 21,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.733 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 22,27 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR. Mit Abgaben von 13,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,57 EUR.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 10.11.2023 präsentieren. Am 08.11.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie mit Verlusten: freenet bestätigt nach leichtem Wachstum Jahresprognose

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verdient

So schätzen die Analysten die freenet-Aktie im Juli 2023 ein