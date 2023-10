freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 22,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 22,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.656 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,62 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,83 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 08.11.2024.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

