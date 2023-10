freenet Aktie News: freenet am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 23,00 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,00 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 92.582 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 23,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2021 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Börse Frankfurt: TecDAX verliert nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag leichter