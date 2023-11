freenet Aktie News: freenet gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich freenet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,10 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,10 EUR. Bei 25,30 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 25,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.572 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. 5,42 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 29,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 29,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 01.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

