freenet Aktie News: freenet am Vormittag stärker

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,22 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 25,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,06 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.003 Stück gehandelt.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,92 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,10 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 675,50 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

