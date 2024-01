freenet Aktie News: freenet am Vormittag freundlich

So bewegt sich freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,94 EUR. Bei 25,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 962 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die freenet-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

