freenet Aktie News: freenet gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 25,90 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 25,90 EUR ab. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,78 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.636 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,52 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 2,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 24,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,68 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,76 EUR für die freenet-Aktie.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

