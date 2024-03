freenet Aktie News: freenet kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 26,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 26,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.535 freenet-Aktien.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,61 Prozent wieder erreichen. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 20,00 Prozent wieder erreichen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,76 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 16.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,89 EUR je Aktie.

