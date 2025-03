freenet Aktie News: freenet reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,86 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 34,86 EUR. Bei 34,90 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,82 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.249 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,17 Prozent auf 618,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je freenet-Aktie.

