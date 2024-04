freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag ins Plus

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 26,46 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 26,46 EUR zu. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 26,54 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.960 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 26,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,65 EUR an.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 667,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,38 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt nachmittags im Minus