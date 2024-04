freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 26,38 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,50 EUR. Bei 26,38 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.761 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,48 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt nachmittags im Minus