freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag ins Plus
Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR.
Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.052 freenet-Aktien umgesetzt.
Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,30 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,66 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 11,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.
Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je freenet-Aktie.
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
