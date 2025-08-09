DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
freenet

freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag ins Plus

11.08.25 12:05 Uhr
freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR.

freenet AG
Aktien
freenet AG
27,82 EUR 0,20 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 27,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.052 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,30 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,66 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 11,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,66 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
04.07.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

