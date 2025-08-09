freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 27,96 EUR zu.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 27,96 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,96 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 197.427 Stück.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,33 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 24,66 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,80 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,46 EUR fest.

