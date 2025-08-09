DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
freenet im Fokus

freenet Aktie News: freenet zieht am Vormittag an

11.08.25 09:24 Uhr
freenet Aktie News: freenet zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,72 EUR 0,10 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 27,88 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.254 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 34,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,66 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
