freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 22,20 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,20 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,24 EUR. Bei 22,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 45.475 freenet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,62 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 19,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2024 dürfte freenet die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

