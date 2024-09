freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 26,38 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 26,38 EUR. Bei 26,32 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,54 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 44.369 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Gewinne von 3,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,52 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,96 EUR aus.

freenet veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

