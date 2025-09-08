DAX23.677 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittag freundlich

freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 27,80 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,80 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.325 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 25,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 6,47 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

