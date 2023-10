freenet Aktie News: freenet am Mittag in Grün

So bewegt sich freenet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,20 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,20 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,28 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,98 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 49.933 Aktien.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 18,62 EUR. Mit Abgaben von 19,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,73 EUR an.

Am 04.05.2023 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,58 Prozent auf 637,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 08.11.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je freenet-Aktie belaufen.

