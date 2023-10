freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,04 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,04 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 23,04 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 22,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.816 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 14,84 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 23,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,73 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte freenet am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 08.11.2024.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

