freenet Aktie News: freenet legt am Nachmittag zu

Die Aktie von freenet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 27,12 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 27,12 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 51.941 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,67 Prozent.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 31,43 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

