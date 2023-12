freenet Aktie News: freenet wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 25,44 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 25,44 EUR ab. Die freenet-Aktie sank bis auf 25,42 EUR. Bei 25,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 81.237 freenet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,90 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 10 Jahren verdient

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter