freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Aufschlag

12.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 23,70 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 23,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 23,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.627 freenet-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 26,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,90 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,68 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,66 EUR. Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 28.02.2024 gerechnet. Am 27.02.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,88 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert am Freitagmittag

