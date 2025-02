freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Mittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 30,64 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 30,64 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 30,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 52.196 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,72 EUR erreichte der Titel am 12.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 0,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 25,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 EUR je freenet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 EUR an.

freenet veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 618,50 Mio. EUR – eine Minderung von 7,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 668,80 Mio. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

