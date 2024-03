freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,68 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.001 freenet-Aktien.

Bei 26,52 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 22,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,68 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,76 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,48 Prozent zurück. Hier wurden 637,80 EUR gegenüber 667,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte freenet am 16.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

